الرئيس السيسي للأئمة: لا بد من الالتزام بالعقيدة وعدم المساس بثوابت الدين

الرئيس السيسي للأئمة: لا بد من الالتزام بالعقيدة وعدم المساس بثوابت الدين

الرئيس السيسي للأئمة: لا بد من الالتزام بالعقيدة وعدم المساس بثوابت الدين

كتب: شريف سليمان

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ صفحة التاريخ تتغير كل يوم والعالم يشهد المزيد من التطورات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالعقيدة وعدم المساس بثوابت الدين.

وأضاف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية: «ولكن، هناك تطور فمثلا على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك لغة جديدة مختلفة عن اللغة التي تعودنا عليها، وليست اللغة المصرية أو العربية، ولكن لغة مختلفة، ماذا نفعل؟ علينا أن نفكر في حل».

وتابع: «الناس كلها شايفه إن اللغة العربية ليست لغة العصر، ولكن اللغات الأخرى هي لغة العصر والمعرفة، وبالتالي، الأولاد كلهم مش عاوزين يتكلموا عربي، وبالتالي يجب تعليم اللغات في المدرسة، ولكن مش نسيب لغة القرآن».

وهنأ السيد الرئيس، الخريجين، داعيا الله عز وجل أن يوفقهم ويبارك في جهودهم وجهود الدولة المصرية وأن يجعلهم في خدمة الحق والخير دائما.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا