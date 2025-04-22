الرئيس السيسي للأئمة: لا بد من الالتزام بالعقيدة وعدم المساس بثوابت الدين

كتب: شريف سليمان

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ صفحة التاريخ تتغير كل يوم والعالم يشهد المزيد من التطورات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالعقيدة وعدم المساس بثوابت الدين.

وأضاف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية: «ولكن، هناك تطور فمثلا على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك لغة جديدة مختلفة عن اللغة التي تعودنا عليها، وليست اللغة المصرية أو العربية، ولكن لغة مختلفة، ماذا نفعل؟ علينا أن نفكر في حل».

وتابع: «الناس كلها شايفه إن اللغة العربية ليست لغة العصر، ولكن اللغات الأخرى هي لغة العصر والمعرفة، وبالتالي، الأولاد كلهم مش عاوزين يتكلموا عربي، وبالتالي يجب تعليم اللغات في المدرسة، ولكن مش نسيب لغة القرآن».

وهنأ السيد الرئيس، الخريجين، داعيا الله عز وجل أن يوفقهم ويبارك في جهودهم وجهود الدولة المصرية وأن يجعلهم في خدمة الحق والخير دائما.