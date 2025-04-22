إصابة 4 أشخاص بحروق في انفجار أسطوانة غاز صغيرة ببولاق الدكرور

إصابة 4 أشخاص بحروق في انفجار أسطوانة غاز صغيرة ببولاق الدكرور

إصابة 4 أشخاص بحروق في انفجار أسطوانة غاز صغيرة ببولاق الدكرور

أصيب 4 أشخاص في بولاق الدكرور بحروق متفرقة بالجسم، بعد نشوب حريق إثر تسريب غاز من أسطوانة صغيرة بالشارع أثناء تنظيفهم الدواجن في السوق، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور، يفيد فيه إصابة 4 أشخاص في نشوب حريق بالشارع، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث بولاق الدكرور والرائد علي باسل معاون أول القسم إلى مكان الواقعة، وتبين انفجار أسطوانة غاز صغيرة في الشارع، وإصابة 4 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم، أثناء تنظيفهم الدواجن بالسوق، وتولت النيابة التحقيق.

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