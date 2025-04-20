«الداخلية» تنظم دورة تدريبية عن «قواعد نيلسون مانديلا» لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح

واصلت وزارة الداخلية جهودها في تأهيل وتدريب الكوادر الأمنية، من خلال تنظيم دورة تدريبية حول «قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل»، وذلك بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وبمشاركة عدد من الضباط والضابطات العاملين بالمؤسسات الإصلاحية.

تهدف الدورة إلى تعزيز المعرفة بالقواعد الدولية الاسترشادية لمعاملة النزلاء، والتي تتوافق مع القوانين المصرية، لضمان تطبيق أفضل الممارسات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

شملت محاور الدورة الإطار القانوني والمبادئ الأساسية لقواعد نيلسون مانديلا، المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز، متطلبات إنشاء المراكز وفق المعايير الدولية، إرشادات الأمن والسلامة، وآليات التعامل مع الحوادث والأزمات داخل هذه المؤسسات.

كما تناولت الدورة احتياجات النزلاء الطبية، التعامل مع الفئات الخاصة، دور النيابة العامة في الرقابة، واستراتيجيات إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بعد إطلاق سراحهم.

وفي ختام الدورة، تقدم خبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشكر لممثلي الوزارة وأكاديمية الشرطة على الدعم المستمر لبرامجهم التدريبية.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير الأداء الأمني وصقل مهارات العاملين بها وفقًا لأحدث المعايير الدولية.