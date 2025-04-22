التحالف الوطني يكرم 20 أما مثالية بقنا

شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لتكريم 20 أما مثالية من مختلف مراكز المحافظة، وذلك في النادي الاجتماعي بمدينة قنا، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر الأمهات المُكرّمات.

وشهد الحفل حضور صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي، وعدد من ممثلي المجتمع المدني وأعضاء التحالف الوطني، وسط أجواء احتفالية تعبّر عن التقدير والامتنان لدور الأم المصرية.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الإنساني الراقي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة العربي في دعم العمل الأهلي والتنموي، وحرصها المستمر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة داخل محافظة قنا.

توزيع 40 جهازًا كهربائيًا متنوعًا

وأكد عبد الحليم، أن الاحتفالية تضمنت تكريم 20 أما مثالية وتوزيع 40 جهازًا كهربائيًا متنوعًا (غسالات ومراوح) على الأمهات المُكرّمات، في إطار جهود المؤسسة لتقديم الدعم الحقيقي للأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار المحافظ إلى أن مؤسسة العربي تُعد نموذجًا يُحتذى به في مجال المسؤولية المجتمعية، داعيًا باقي مؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز شراكاتها مع أجهزة الدولة، بما يسهم في سد احتياجات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إجراء دراسة ميدانية عاجلة لشوارع المدينة لتيسير حركة الأتوبيسات الصديقة للبيئة

وفي لفتة إنسانية مميزة، استجاب المحافظ لمناشدة أحد الأطفال من ذوي الهمم الحاضرين للحفل، ووجّه القيادات التنفيذية المختصة بإجراء دراسة ميدانية عاجلة لشوارع المدينة لتيسير حركة الأتوبيسات الصديقة للبيئة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إلزام كافة المؤسسات بتوفير مداخل ومنحدرات تسهّل وصول هذه الفئة المهمة إلى الخدمات المختلفة.

من جانبها، أعربت صباح العربي عن فخرها بتنظيم هذه الاحتفالية التكريمية، مؤكدة أن تكريم الأمهات المثاليات يُجسّد تقديرًا رمزيًا لما قدمنه من تضحيات وجهود عظيمة داخل أسرهن وفي خدمة المجتمع. وأضافت أن الأمهات المكرّمات هنّ عنوان للعطاء والتفاني، وأن قيم المحبة والاحتواء التي يمثلنها تستحق كل مظاهر التقدير والاحتفاء.

وفي ختام الحفل، قام فريق مؤسسة العربي بتقديم درع المؤسسة إلى محافظ قنا، تعبيرًا عن التقدير العميق لدعمه المستمر لقضايا المجتمع المدني وحرصه على تعزيز المشاركة المجتمعية داخل المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز دور المجتمع المدني في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة، وترسيخ ثقافة التكريم والتقدير المجتمعي.

ويؤكد التحالف، من خلال مؤسساته الأعضاء، التزامه بتنظيم فعاليات نوعية تُبرز دور المرأة المصرية والأم في بناء الأسرة والمجتمع، باعتبارها حجر الأساس في التنمية المجتمعية المستدامة.