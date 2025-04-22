مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني توزع وجبات على مرضى الفشل الكلوي بالجيزة

وزعت مؤسسة أبو العينين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 200 وجبة ساخنة على مرضى الفشل الكلوي بمحافظة الجيزة، وذلك في خطوة إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناة المرضى ودعمهم خلال فترة العلاج.

وشملت المبادرة توزيع الوجبات في عدد من المراكز والمستشفيات بالمحافظة في إطار الأنشطة المجتمعية التي ينفذها التحالف الوطني لتعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم الغذائي والصحي للفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الفعاليات التنموية والخدمية التي تنفذها مؤسسة أبو العينين في مختلف المحافظات؛ تماشيًا مع أهداف التحالف الوطني التي تسعى إلى مد مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة.

وتؤكد مؤسسة أبو العينين أن هذه المبادرة تمثل جزءًا من التزامها المستمر بالمساهمة الفعالة في تقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة، في إطار رؤية التحالف الوطني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.