فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من برنامج موظفي خدمة العملاء ضمن «حياة كريمة الرقمية»

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية من برنامج "موظفي خدمة العملاء" ضمن مبادرة "حياة كريمة الرقمية"، ويأتي ذلك في إطار الشراكة المستمرة بين مؤسسة حياة كريمة ومنصة "ممكن"، بهدف تأهيل وتمكين شباب قرى حياة كريمة من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة لتحقيق النجاح في سوق العمل.

وتسعى هذه المبادرة إلى توفير فرص عمل لشباب القرى في مراكز الاتصال، سواء بشكل مباشر أو عن بُعد، باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية المتاحة.

تحسين مستوى الحياة المهنية وفتح آفاق جديدة في سوق العمل

وتهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في مجالات خدمة العملاء والتفاعل مع التكنولوجيا، ما يسهم في تحسين مستوى الحياة المهنية لهم وفتح آفاق جديدة في سوق العمل.

هذا البرنامج يمثل خطوة جديدة في تعزيز دور الشباب في الاقتصاد الرقمي، ويعكس التزام حياة كريمة بتوفير التعليم والتدريب الذي يلبي احتياجات الشباب في المناطق الريفية، ويعزز من قدراتهم على التكيف مع التحولات الرقمية المتسارعة في مختلف المجالات.

وللتسجيل ومعرفة المزيد من التفاصيل حول البرنامج، من خلال هذا الرابط.

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تعزيز المهارات الرقمية والمهنية

يعد هذا البرنامج فرصة ثمينة للشباب في القرى المستفيدة من حياة كريمة لتعزيز مهاراتهم الرقمية والمهنية، وبالتالي فتح الأبواب أمامهم لتحقيق النجاح الوظيفي في القطاع الرقمي.