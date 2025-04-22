«التحالف الوطني» تنفذ سلسلة أنشطة خدمية واجتماعية في عدد من المحافظات

نفذت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، سلسلة من الأنشطة الخدمية والاجتماعية في عدد من المحافظات، استفاد منها المئات من المواطنين. تأتي هذه الأنشطة تأكيدًا على التزام الجمعية بتقديم الدعم الطبي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن خطة شاملة تحت مظلة التحالف الوطني.

في القطاع الطبي، نظمت الجمعية قافلة طبية في محافظة الفيوم، والتي استهدفت مناطق مركز وقرية الشيخ فضل – الصوفي (مركز الفيوم)، وأبهيت الحجر – توابع مدينة سنورس (مركز سنورس). وشهدت القافلة إقبالًا واسعًا، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 275 مواطنًا، تم تقديم الفحوصات والعلاج المجاني لهم، ضمن جهود الجمعية لتلبية احتياجات سكان المناطق النائية.

تنظيم معرض للأثاث في المنيا

على الصعيد الاجتماعي، نظمت جمعية الأورمان معرضًا للأثاث في محافظة المنيا، حيث تمّ توزيع الأثاث المجاني على الأسر الأكثر احتياجًا في مراكز وقُرى الناصرية، بني صامت، الشيخ فضل، صفط أبوجرج، شمس الدين، عزبة الدكتور عبد الرازق، الشلابي، الخواجة، ومعصرة حجاج. واستفاد من هذا المعرض نحو 540 مواطنًا، مما أسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

كما نفذت عضو التحالف الوطني، معرضين للملابس المجانية في محافظتي الغربية والمنوفية. في محافظة الغربية، تم تنظيم المعرض في مراكز وقُرى إبشواي الملق، عزبة البكري، عزبة مصباح جاد، عزبة الركن، وعزبة الجلايلة، حيث استفاد منه 557 مواطنًا. أما المعرض الثاني فكان في محافظة المنوفية، حيث تم توزيع الملابس في مناطق زاوية الناعورة، كفر حجازي، جزيرة الحجر، نادر، عزبة المعداوي، عزبة العمدة، وعزبة سيدي صالح، واستفاد منه 565 مواطنًا.

تواصل جمعية الأورمان من خلال هذه الأنشطة تنفيذ خططها التنموية والطبية والاجتماعية في مختلف المحافظات، سعيًا لتحقيق أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وإيمانًا منها بأهمية دورها في تحسين حياة المواطنين وتخفيف معاناتهم في مختلف المناطق.