وزير الخارجية لـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية وخطوة مهمة

التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع نواب البرلمان واللجان المختلفة بمجلسي النواب والشيوخ.

حرص وزارة الخارجية على إقامة حوار مع الدول والمنظمات الدولية

وأشاد عبد العاطي بالتعاون القائم بين البرلمان والقطاعات المختلفة بوزارة الخارجية، ومنها قطاع حقوق الإنسان، مؤكداً حرص الوزارة على المُشاركة في جلسات اللجان المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة، وتناول محددات السياسة الخارجية المصرية، مُشيداً بالدور الهام الذي تلعبه لجنة حقوق الإنسان للدفاع عن مصالح أبناء الشعب المصري من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، على ضوء الأهمية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.

وسلط وزير الخارجية الضوء على التقدم الذي حققته مصر خلال الفترة الماضية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال رفع مُستوى الوعي بحقوق الإنسان وتضمينها في خطط وبرامج الدولة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما نوه إلى حرص وزارة الخارجية على إقامة حوار مع الدول والمنظمات الدولية في إطار الحوار الموضوعي البناء القائم على أساس الاحترام المتبادل لاطلاعهم على ما تحقق من إنجازات في هذا الملف، كما استعرض مُشاركة مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي عقدت في 28 يناير 2025، مؤكدا مُواصلة الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية بملف حقوق الإنسان.

استعراض التحديات الإقليمية المختلفة

وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتشريعات التي تم تمريرها خلال الفترة الأخيرة التي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، مٌبرزا قانون الإجراءات الجنائية الذي مثل ثورة تشريعية وخطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر.

واستعرض عبد العاطي التحديات الإقليمية المختلفة، مُشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مُشددا على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية.

وتناول وزير الخارجية الأوضاع في السودان حيث شدد على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية ودعم مؤسساتها الوطنية، كما استعرض محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا حيث شدد على حرص مصر على دعم الشعب السوري واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وان تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.

واستمع وزير الخارجية إلى آراء ومقترحات أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية وارتباطها بحقوق الإنسان.