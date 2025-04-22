لميس الحديدي: تطبيق التوقيت الصيفي على 1.5 مليار شخص حول العالم

علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على عودة التوقيت الصيفي في مصر، والمقرر رسميًا في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، التي توافق هذا العام ليلة الخميس المقبل، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة.

التوقيت الصيفي ليس خاصًا بمصر

وقالت خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»: «يعني الساعة 12 بليل هتبقى الواحدة»، مؤكدة أن التوقيت الصيفي ليس خاصًا بمصر وحدها، بل يُطبَّق على أكثر من مليار ونصف المليار إنسان حول العالم، وهو نظام يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة مراجعة ما إذا كان التشريع بالفعل يحقق هذا الهدف في السياق المحلي.

وأشارت الحديدي إلى تقرير نشرته مجلة «الإيكونوميست» تناول الأضرار المحتملة لتغيير التوقيت، من بينها اضطرابات النوم، وزيادة في معدلات حوادث الطرق، وارتفاع نسب الإصابة بالأزمات القلبية، فضلًا عن إرباك في مواعيد السفر والتنسيق مع الأسواق الدولية.

وأكدت أن تغيير الساعة لا يعني بالضرورة أن الجسم يتكيف فورًا، قائلة: «إحنا بنغيّر الساعة وبنشتغل ضد الساعة البيولوجية لجسم الإنسان، ودي مش حاجة سهلة».

بدء التوقيت الصيفي في مصر 1945

واستعرضت لميس تاريخ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، مشيرة إلى أنه بدأ عام 1945، وتم إلغاؤه بعد ثورة يناير ثم عاد في 2014 وأُلغي مجددًا في 2015، قبل أن يعود رسميًا في 2023.

واختتمت بمطالبة الدولة بإجراء دراسة جدوى حقيقية تقيس التأثير الفعلي للتوقيت الصيفي، قائلة: «زي ما بنطلب دراسة أثر لأي قانون، لازم كمان نعرف وفرنا قد إيه؟ وكسبنا إيه؟ وخسرنا إيه؟ لأن الساعة البيولوجية مش ممكن تتعدل بقرار إداري».