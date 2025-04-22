أول تعليق من محمد رمضان على ملابسه في مهرجان كوتشيلا: قصدنا الظهور بشكل فرعوني

حرص الفنان محمد رمضان لأول مرة على الرد على الجدل الذي سبّبه بعد ظهوره بإطلالة مثيرة للجدل في حفله الأول بمهرجان كوتشيلا فى ولاية كاليفورنيا.

أول تعليق من محمد رمضان على جدل ملابسه في مهرجان كوتشيلا

وشارك الفنان محمد رمضان جمهوره بفيديو عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام قال فيه: «أنا كنت مأجل الرد لأني كنت مركز فى الحفلة التانية فى كوتشلا الحفلة اللى شايل فيها اسمى واسم بلدى واسم جمهورى اللى فى ضهرى من أول يوم، واللى حافظنى وكبرت قدام عينه عارف إن محمد رمضان عمره ما لبس واحدة ست لا فى فيلم ولا مسلسل مع كامل احترامى للفنانين اللى عملوه».

وتابع محمد رمضان قائلا: «جمهورى اللى حافظنى عارف إن محمد رمضان لبس حلق فى فيلم وكليب ولكن فى الحقيقة عمره ما لبس حلق ولا هيلبس حلق، جمهورى اللى حافظنى وكبرت قدام عينه عارف إني أكيد الأوتفيت الأولانى من الحفلة الأولى محمد رمضان ميقصدش إنه يطلع بالشكل اللى اتترجم بيه على السوشيال ميديا، إحنا كان الغرض إنه يكون حاجة فرعونى، وفريدة كتر خيرها يمكن مكنش معاها جنيهات كفاية، فالبتاع طلع قصير شوية ولكن محمد رمضان اللى إحنا حافظينه ميقصدش».