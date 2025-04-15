«بحب أغيظهم».. محمد رمضان يطرح أغنية جديدة الخميس المقبل

كتب: بسمة شطا

أعلن الفنان محمد رمضان، منذ قليل، تفاصيل أغنيته الجديدة التي من المقرر طرحها يوم الخميس المقبل.

وكتب الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام: «بحب أغيظهم يوم الخميس الساعة خامسة على جميع المنصات بإذن الله، وحفلتي التانية في كوتشيلا يوم الأحد الساعة 6 مساء بتوقيت كاليفورنيا ولينك الحفلة على قناتي الرسمية على واتساب».

يذكر أن الفنان محمد رمضان جرى تحويله مؤخرا للتحقيق من قبل اتحاد النقابات الثلاث «التمثيلية والسينمائية والموسيقية» بسبب إطلالته في حفله الغنائي الذي أقيم بمهرجان كوتشيلا.