«البث الإسرائيلية»: جمود في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بسبب عدم التوصل إلى اتفاق

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، حدوث جمود في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن شروط إنهاء الحرب، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية، أنّ حركة حماس ترفض نزع السلاح وتريد العمل بصيغة حزب الله، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنّ جيش الاحتلال يدفع بجنود جدد لم يكملوا تدريبهم لمهام ميدانية بغزة بسبب نقص في القوات.

هذه التطورات تأتي في وقت حساس، حيث كانت المفاوضات قد شهدت تقدمًا نسبيًا في الأشهر الماضية، مع وساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط خلافية رئيسية، مثل السيطرة على معابر غزة، وتفاصيل تبادل الأسرى، وضمانات انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل، كما أنّ حركة حماس تطالب بوقف دائم لإطلاق النار، بينما تسعى إسرائيل إلى ضمانات أمنية قبل أي انسحاب.​

وسط هذه التوترات، يواصل الوسطاء الدوليون الضغط على الجانبين للتوصل إلى اتفاق شامل.

ومع اقتراب الموعد النهائي المحتمل، يبقى مصير المفاوضات غامضًا، مع استمرار الجمود في المواقف وتزايد المخاوف من تصاعد العنف في المنطقة.​