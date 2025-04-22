«الغرف السياحية»: 100% زيادة في أعداد السائحين البرازيليين إلى مصر خلال 2025

قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك انتعاشة في حركة السياحية البرازيلية الوافدة إلى مصر حيث تقترب من الـ100% مُقارنة بالعام الماضي، وفقا لحجم الطلب الذي تلقته الفنادق وشركات السياحة المصرية من نظيرتها البرازيلية، لافتا إلى أن أعداد السياح البرازيليين الذين زاروا مصر خلال 2024 بلغ نحو 8 الآف سائح.

أهمية السياحة البرازيلية

وأضاف لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية البرازيلية ليست بالكبيرة إلا أنها مهمة جدا، حيث إنهم من ذوى الإنفاق المرتفع، ومدة إقامتهم تصل إلى 7 أيام، مٌوضحا أن أكثر من 90% من السياح البرازيليين يُقدمون لزيارة المناطق الأثرية والسياحية الموجودة بالقاهرة والأقصر وأسوان.

الرحلات الجوية المباشرة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية

وأرجع عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، قلة أعداد السياح الوافدين لمصر من أمريكا اللاتينية بصفة عامة، والبرازيل بصفة خاصة رغم رغبتهم في زيارة مصر، بسبب عدم وجود رحلات جوية مباشرة من تلك الدول إلى مصر.