الأرصاد تكشف حالة الطقس الأربعاء والخميس.. انخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس الأربعاء والخميس، مُشيرة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

توقعات الطقس الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت «الأرصاد» نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 23 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 19 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 24 أبريل

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس، فتتمثل في الآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصُغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 22 درجة مئوية.