لو بشرتك بتعاني بسبب الطقس.. 5 نصائح للترطيب والتنظيف في الصيف

مع عودة الصيف تدريجيًا، يؤثر الطقس الحار بشكل كبير على البشرة، مما يؤدي إلى مشاكل جلدية مختلفة، بسبب زيادة الأشعة فوق البنفسجية المرتبطة بالحرارة العالية، والتي يمكن أن تُضعف الحاجز الواقي للبشرة، وفي هذه الأوقات، تهتم النساء بشكل خاص بمعرفة النصائح الخاصة بالترطيب وتنظيف البشرة من آثار الطقس، وفقًا لموقع «Demain Beauty».

5 نصائح للترطيب وتنظيف البشرة في الصيف

1. الاستحمام بالماء الفاتر بدلًا من الساخن

في الطقس الحار، يُنصح بتجنب الاستحمام بالماء الساخن، واستبداله بماء فاتر أو بارد، لأن الماء الساخن قد يُجفف البشرة بإزالة الزيوت الطبيعية، بينما يُساعد الماء الفاتر على الحفاظ على ترطيبها.

2. التنظيف اللطيف

اختاري منظفًا لطيفًا يناسب نوع بشرتكِ، وتجنبي المنظفات القاسية التي قد تُزيل الزيوت الطبيعية وتُسبب الجفاف، استخدمي الماء الفاتر عوضًا عن الساخن، لأنه أكثر لطفًا على البشرة، يمكن استخدام جل تنظيف يُزيل الشوائب وخلايا الجلد الميتة بلطف، ليترك بشرتكِ صحية ومنتعشة ومشرقة.

3. الترطيب المنتظم

استخدمي مرطبًا خفيفًا وغير دهني يناسب نوع بشرتكِ، وضعيه يوميًا على وجهكِ وجسمك بعد تنظيفهما. اختاري منتجات تحتوي على مكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو الجلسرين أو زيت اللوز الحلو، ولا تنسي ترطيب شفتيكِ أيضًا.

4. أقنعة الترطيب

غذّي بشرتكِ بأقنعة مرطبة مرة أو مرتين أسبوعيًا. اختاري أقنعة غنية بمكونات طبيعية مرطبة مثل الصبار، والخيار، والشوفان، والعسل، تساعد هذه الأقنعة على ترطيب البشرة بعمق واستعادة نضارتها الطبيعية.

5. تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس

قللي من تعرضك المباشر لأشعة الشمس خلال أشد ساعات النهار حرارة، عادةً بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا، وإذا اضطررتِ إلى الخروج، فارتدي ملابس خفيفة وفضفاضة تغطي بشرتك، ولا تنسي حماية عينيكِ بالنظارات الشمسية.