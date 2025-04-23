موعد امتحانات الترم الثاني 2025 في الجامعات.. اعرف ملامح ورقة الأسئلة

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية لتحديد الجدول الزمني لموعد امتحانات الترم الثاني 2025 بمختلف الكليات، والإعلان عن مواعيد انطلاق الاختبارات النهائية للأقسام والكليات المختلفة، والتي من المقرر أن تنتظم خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشفت مصادر جامعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأعلى للجامعات حدد موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للكليات والتي من المقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وبما يتماشى مع طبيعة ولوائح عمل الكليات، حيث من المقرر أن تبدأ الكليات المختلفة إعلان جدولها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر المواقع الرسمية لها أو صفحاتها الرسمية أو من خلال مكاتب شؤون التعليم والطلاب بالكليات، مشددة على الالتزام بالضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن وفقا لقانون تنظيم الجامعات.

وأضافت المصادر أن أعمال الامتحانات ستكون في موعدها دون تأجيل أو تعديل في خريطتها، وأن الامتحانات ستكون على المقررات والمناهج الدراسية التي حصَّلها الطلاب خلال الترم الثاني، مع التوسع من الأسئلة المقالية في الاختبارات والحد من التعامل بنظام الأسئلة الموضوعية.