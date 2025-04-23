وزير الخارجية: حريصون على توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى مع أمريكا

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وفدا من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة في القاهرة.

توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ الوزير أكد الحرص على توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، باعتباره ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيدا بالدور الفاعل الذي تلعبه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وأبرز وزير الخارجية عددا من التطورات المشجعة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها الموافقة على اعتماد مواصفات السلامة للسيارات الأمريكية بعد فترة طويلة من المفاوضات، فضلا عن المضى في إجراءات التوقيع على اتفاق المساعدات المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الجانب الأمريكي ومصلحة الجمارك.

تهيئة مناخ الاستثمار في مصر

واستعرض عبد العاطى الجهود والإصلاحات التي اضطلعت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وتطوير بيئة الأعمال، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدا أنّ جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة يشكل أولوية قصوى للحكومة.

كما تناول محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما تقوم به مصر لتحقيق التهدئة واستئناف وقف إطلاق النار وحشد الدعم للخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

كما تناول اللقاء الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة لمنتدى مستقبل مصر الاقتصادي خلال شهر مايو المقبل، والذي يجري تنظيمه بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن بمشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية والمصرية، حيث يستعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة فى مختلف القطاعات فى مصر، وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة.

ودار لقاء تفاعلى بين عبد العاطى وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث استمع إلى أفكار ومقترحات لدعم التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى بين مصر والولايات المتحدة.