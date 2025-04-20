تحديث جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20-4-2025

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن آخر تحديث في سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025 مقابل الجنيه المصري، حيث تداول سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 51.6 جنيه للشراء، مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرفية، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 51.05 جنيه للشراء، مقابل 51.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر مستوى 51.06 جنيه للشراء مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان



جاء سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 51.06 جنيه للشراء مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة



ناهز سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 51.06 جنيه للشراء مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 51.06 جنيه للشراء مقابل 51.16 جنيه للبيع.