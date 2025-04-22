سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-4-2025 في بداية التعاملات الصباحية

حدثت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-4-2025 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، إذ تداول سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.6 جنيه للشراء، مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري



وجاء سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرفية، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



تحدد سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 51.05 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 51.06 جنيه للشراء مقابل 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان



استقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة



قُدر سعر الدولار في بنك القاهرة عند مستوى 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



سجل سعر الدولار اليوم داخل جميع فروع بنك مصر نحو 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع.