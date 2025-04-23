«الإسكان» تتعاون مع الصين في المشروعات الاستثمارية فى المدن الجديدة

التقى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ني هونج وزير الإسكان والتنمية الريفية والحضرية الصيني، بمقر وزارة الإسكان الصينية بالعاصمة بكين، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بحضور خالد نظمي سفير مصر في بكين، وخالد ميلاد رئيس المكتب التجاري بيكين، وعدد من مسؤولي وزارتي الإسكان المصرية والصينية، وذلك خلال زيارته الحالية لجمهورية الصين الشعبية.

التعاون بين مصر والصين

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الإسكان الصيني، بالمهندس شريف الشربيني والوفد المرافق له في مقر وزارة الإسكان الصينية، مشيرا إلى اللقاء الذي جمعه مع المهندس شريف الشربيني في مؤتمر يوم المدن العالمي الذي عقد في مدينة الإسكندرية بمصر، ومقدما الشكر للوزير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لاقاهما بمصر.

وأوضح أنّه زار مدينتي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وهما مدينتان جديدتان أعطيتاه انطباعا جيدا عن النهضة العمرانية بمصر، حيث لمس فيهما مظاهر التعاون بين مصر والصين، وزادت ثقته في إمكان التعاون المستقبلي بين مصر والصين في مختلف المشروعات.

تحديث المدن وتطويرها

وأكد ني هونج خلال اللقاء، أنّ مصر من أعظم الدول العربية والإفريقية والإسلامية، ومؤخرا كان هناك تعاون مثمر في ظل توجيهات قيادتي البلدين، متمنيا أن يكون التعاون بين وزارتي الإسكان بالبلدين نموذجا للتعاون بين الوزارات المصرية والصينية كلها، لافتا إلى الاتفاق على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أعرب عن رغبته في تعزيز التعاون بين وزارتي الإسكان المصرية والصينية في مجال البنية الأساسية، وتحديث المدن و تطويرها.

من جانبه تقدم المهندس شريف الشربيني، لنظيره الصيني بالشكر على حفاوة الاستقبال، معربا عن سعادته الكبيرة بوجوده في الصين، ولقائه للمرة الرابعة بالوزير الصيني، حيث سبق لقاء الوزير الصيني في المنتدى الحضري العالمي الذي عقد لأول مرة بالقاهرة، وكذا في يوم المدن العالمي بالإسكندرية، واللقاء الثالث في دولة الجزائر الشقيقة، على هامش مؤتمر وزراء الإسكان العرب.

وقال الشربيني إنّ الوزارة تعمل على زيادة أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات مع الصين، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تتفق مع توجيهات الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأضاف: «هدفنا العمل على تعزيز التعاون في المجالات الخاصة بطبيعة عمل وزارة الإسكان، وعلى رأس اهتمامنا في زيارتنا الحالية للصين، تفقد بعض المشروعات التي نفذتها شركة CSCEC الصينية في عدد من المدن الصينية، للاطلاع على أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل والصيانة لمراكز المال والأعمال، استعدادا لتشغيل المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما التقينا أمس رئيس مجلس إدارة شركة CSCEC الصينية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والتأكيد على الالتزام بالبرامج المحددة للتنفيذ وجودة التنفيذ، وبحث سبل التعاون المشترك».

وعرض المهندس شريف الشربيني خلال لقاء نظيره الصيني، فرص التعاون المشترك التي ترتكز على 3 محاور رئيسية وهي «فتح المجال أمام التعاون في المشروعات الاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة سواء في القطاع الصناعي، أو السياحي والفندقي، خاصة بعد التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال البنية الأساسية، ضاربا المثل بمدينة العلمين الجديدة التي تحتوي على منطقة صناعية متميزة يمكن الاستثمار بها خاصة في المشروعات الصناعية التي تحتاج لها وزارة الإسكان في قطاع المرافق على وجه الخصوص، كما تضم فرصا سياحية وفندقية متميزة يمكن الاستثمار بها»، مؤكدا الاستعداد للدخول في شراكات مع الجانب الصيني في هذه المشروعات بتوفير الاراضي اللازمة.