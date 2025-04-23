«الأرصاد»: عودة الاضطرابات الجوية والأجواء الممطرة بداية من غدٍ

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عودة الاضطرابات الجوية وحالة عدم الاستقرار في الطقس، على عدد من المحافظات الواقعة شمال البلاد وشمال الوجه البحري، وذلك في بداية من غد الخميس وطوال إجازة نهاية الأسبوع.

عودة الأجواء الممطرة

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان، أنه بداية من صباح غد الخميس تشهد السواحل الشمالية للبلاد، تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة، التي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة وخفيفة ومتفاوتة الشدة أحيانًا، على كل من محافظات «مطروح، الإسكندرية، العلمين، البحيرة، الضبعة، السلوم، الصحراء الغربية للبلاد»، وذلك بسبب وجود منخفض جوي ممطر قادم على مسطح البحر المتوسط، ويتزامن مع تأثير كتل هوائية أوروبية، تعمل على انخفاض درجات الحرارة بين 2 إلى 3 درجات عن المسجلة اليوم الأربعاء.

وأشارت الأرصاد الجوية، أن المحافظات الساحلية تشهد غدًا طقسًا غائمًا ومعتدل الحرارة، طوال ساعات النهار، إذ يسود طقس ربيعي ممطر على فترات متقطعة طوال ساعات النهار، ومائلًا للبرودة مع بداية ساعات المساء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس المقبل

القاهرة الكبرى: العظمى 29 درجة / الصغرى 18 درجة

الوجه البحري: العظمى 28 درجة / الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 درجة / الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 24 درجة / الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 33 درجة / الصغرى 22 درجة

محافظات شمال الصعيد: العظمى 33 درجة / الصغرى 17 درجة

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة / الصغرى 21 درجة