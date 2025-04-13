الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. استمرار انخفاض الحرارة وسقوط أمطار خفيفة
الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. استمرار انخفاض الحرارة وسقوط أمطار خفيفة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى استمرارة انخفاض درجات الحرارة، وخاصة في أوقات الليل، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس مائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.
الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
وتوقعت الأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، على فترات متقطعة، لافتة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة
وتأتي درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة على مدن ومحافظات الجمهورية وفق توقعات الأرصاد الجوية، كالتالي:
- القاهرة: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.
- العاصمة الإدارية: العظمى 26 والصغرى 14 درجة.
- 6 أكتوبر: العظمى 26، والصغرى 13 درجة.
- بنها: العظمى 24، والصغرى 13 درجة.
- دمنهور: العظمى 23، والصغرى 13 درجة.
- وادي النطرون: العظمى 23، والصغرى 12 درجة.
- كفر الشيخ: العظمى 23، والصغرى 12 درجة.
- المنصورة: العظمى 24، والصغرى 12 درجة.
- الزقازيق: العظمى 24، والصغرى 13 درجة.
- شبين الكوم: العظمى 23، والصغرى 13 درجة.
- طنطا: العظمى 23، والصغرى 13 درجة.
- دمياط: العظمى 23، والصغرى 13 درجة.
- بورسعيد: العظمى 21، والصغرى 14 درجة.
- الإسماعيلية: العظمى 24، والصغرى 11 درجة.
- السويس: العظمى 24 والصغرى 12 درجة.
- العريش: العظمى 22، والصغرى 11 درجة.
- رفح: العظمى 20، والصغرى 10 درجات.
- رأس سدر: العظمى 25، والصغرى 14 درجة.
- نخل: العظمى 22، والصغرى7 درجات.
- كاترين: العظمى 16، والصغرى 5 درجات.
- الطور: العظمى 26، والصغرى 16 درجة.
- طابا: العظمى 24، والصغرى 12 درجة.
- شرم الشيخ: العظمى 26، والصغرى 17 درجة.
- الإسكندرية: العظمى 21، والصغرى 13 درجة.
- العلمين الجديدة: العظمى 20، والصغرى 13 درجة.
- مطروح: العظمى 20، والصغرى 12 درجة.
- السلوم: العظمى 20، والصغرى 10 درجات.
- سيوة: العظمى 25، والصغرى 10 درجات.
- رأس غارب: العظمى 27، والصغرى 15 درجة.
- الغردقة: العظمى 26، والصغرى 16 درجة.
- سفاجا: العظمى 27، والصغرى 15 درجة.
- مرسى علم: العظمى 28، والصغرى 18 درجة.
- شلاتين: العظمى 27، والصغرى 19 درجة.
- حلايب: العظمى 26، والصغرى 20 درجة.
- أبو رماد: العظمى 27، والصغرى 19 درجة.
- رأس حدربة: العظمى 26، والصغرى 19 درجة.
- الفيوم: العظمى 24، والصغرى 12 درجة.
- بني سويف: العظمى 24، والصغرى 11 درجة.
- المنيا: العظمى 25، والصغرى 13 درجة.
- أسيوط: العظمى 25، والصغرى 12 درجة.
- سوهاج: العظمى 29، والصغرى 13 درجة.
- قنا: العظمى 27، والصغرى 13 درجة.
- الأقصر: العظمى 28، والصغرى 14 درجة.
- أسوان: العظمى 28، والصغرى 15 درجة.
- الوادي الجديد: العظمى 28، والصغرى 13 درجة.
- أبو سمبل: العظمى 29، والصغرى 15 درجة.