الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. استمرار انخفاض الحرارة وسقوط أمطار خفيفة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى استمرارة انخفاض درجات الحرارة، وخاصة في أوقات الليل، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس مائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

وتوقعت الأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، على فترات متقطعة، لافتة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.