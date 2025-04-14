«الأرصاد»: أمطار على 8 محافظات اليوم.. واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار على عدد من المدن والمحافظات على السواحل الشرقية للبلاد وسيناء، مع اتجاه المنخفض الجوي الممطر إلى شرق البلاد، يصاحبه أمطار متوسطة ومتفاوتة الشدة.

اضطراب الملاحة البحرية

وكشفت هيئة الأرصاد عن اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر الأحمر، حيث ترتفع حركة الأمواج لتصل إلى نحو 3.5 متر، وتتراوح سرعات الرياح بين 34 حتى 38 كيلومترا في الساعة.

الملاحة البحرية على البحر المتوسط

وأكدت الأرصاد الجوية، اعتدال واستقرار الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج اليوم إلى نحو مترين فقط، نظرا لهدوء سرعات الرياح على البحر المتوسط اليوم لتصل إلى 28 كيلومترا في الساعة فقط، حيث الأمواج معتدلة.

8 محافظات تشهد سقوط أمطار اليوم

ولفتت الأرصاد إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة منذ ساعات الصباح الباكر، على شمال الوجه البحري وسيناء والسواحل الشمالية الشرقية، حيث يُتوقع سقوط أمطار اليوم على «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والعريش، ورفح، وشمال سيناء»، تتراوح شدّتها بين متوسطة وخفيفة ومتفاوتة الشدة أحيانا.

وبيّنت أنّ حالة عدم الاستقرار التي شهدتها السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من القاهرة الكبري، انتهت وفق صور الأقمار الصناعية حتى مطلع الأسبوع المقبل.