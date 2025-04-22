«الأرصاد»: انخفاض الحرارة 7 درجات خلال 48 ساعة وسقوط أمطار خفيفة

درجات حرارة عالية شعر بها المواطنون خلال الساعات الماضية، حيث سادت موجة حارة حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ولكن بعد ساعات قد تتغير الحرارة وتبدأ في الانخفاض.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بقيم تصل إلى 7 درجات مئوية، وذلك بداية من بعد غد الخميس.

انخفاض درجات الحرارة

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4 إلى 7 درجات، لتتراوح الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 28 إلى 29 درجة، والسواحل الشمالية من 23 إلى 24 درجة، وجنوب البلاد من 32 إلى 38 درجة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والجهات المسئولة باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة في الأيام المقبلة.

ومن الظواهر الجوية المتوقعت خلال الساعات المقبلة توافر فرص لسقوط أمطار خفيقة يوم الخميس المقبل، وذلك على مناطق متفرقة من السواحل الشمالبة الغرببة وعلى فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء

القاهرة: العظمى 35، الصغرى 20



العاصمة الإدارية: العظمى 35، الصغرى 18



6 أكتوبر: العظمى 34، الصغرى 18



بنها: العظمى 35، الصغرى 19



دمنهور: العظمى 35، الصغرى 18



وادي النطرون: العظمى 34، الصغرى 18



كفر الشيخ: العظمى 35، الصغرى 18



المنصورة: العظمى 34، الصغرى 18



الزقازيق: العظمى 35، الصغرى 18



شبين الكوم: العظمى 35، الصغرى 19



طنطا: العظمى 35، الصغرى 19



بورسعيد: العظمى 28، الصغرى 20



الإسماعيلية: العظمى 35، الصغرى 20



السويس: العظمى 36، الصغرى 21



العريش: العظمى 34، الصغرى 20



رفح: العظمى 33، الصغرى 19



رأس سدر: العظمى 36، الصغرى 20



نخل: العظمى 31، الصغرى 15



كاترين: العظمى 30، الصغرى 14



طابا: العظمى 36، الصغرى 18



شرم الشيخ: العظمى 38، الصغرى 25



الإسكندرية: العظمى 24، الصغرى 17



العلمين: العظمى 23، الصغرى 16



مطروح: العظمى 23، الصغرى 15



السلوم: العظمى 24، الصغرى 15



سيوة: العظمى 29، الصغرى 17



رأس غارب: العظمى 35، الصغرى 25



الغردقة: العظمى 38، الصغرى 24



سفاجا: العظمى 40، الصغرى 23



مرسى علم: العظمى 39، الصغرى 24



شلاتين: العظمى 36، الصغرى 22



حلايب: العظمى 32، الصغرى 22



أبو رماد: العظمى 31، الصغرى 21



رأس حدربة: العظمى 30، الصغرى 21



الفيوم: العظمى 36، الصغرى 22



بني سويف: العظمى 36، الصغرى 22



المنيا: العظمى 36، الصغرى 21



أسيوط: العظمى 41، الصغرى 21



سوهاج: العظمى 40، الصغرى 21



قنا: العظمى 42، الصغرى 23



الأقصر: العظمى 44، الصغرى 27



أسوان: العظمى 43، الصغرى 26



الوادي الجديد: العظمى 42، الصغرى 20



حلايب: العظمى 32، الصغرى 22

درجات الحرارة الخميس

القاهرة: العظمى 29 الصغرى 18

الوجه البحري: 28 الصغرى 17

السواحل الشمالية: 23 الصغرى 14

جنوب سيناء: 33 والصغرى 22

شمال الصعيد: 33 والصغرى 18

جنوب الصعيد: 42 والصغرى 22