الدقهلية تنشر 20 سيارة لشفط مياه الأمطار من الشوارع

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولة مفاجئة في شوارع المحافظة لمتابعة الحالة العامة للشوارع بعد سقوط الأمطار أمس، والتأكد من عدم وجود أي تجمعات مياه في الشوارع تعيق الحركة.

سيارات لكسح وشفط مياه الأمطار في شوارع الدقهلية

وكلف محافظ الدقهلية، بإعداد خريطة بأماكن تجمعات المياه على مستوى المحافظة، لتتمركز فيها سيارات كسح وشفط مياه الأمطار بمجرد التنبؤ بسقوط أمطار للتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد محافظ الدقهلية أنّ غرفة العمليات في ديوان عام المحافظة تنسق بين الأطراف كافة لرفع أي معوقات بالشوارع وتسيير الحركة والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه، مع التشديد على الصيانة الدورية للمعدات.

نقاط تمركز سيارات كسح وشفط مياه الأمطار في الدقهلية

وأوضح أنّه جرى تحديد نقاط تمركز سيارات كسح وشفط مياه الأمطار بحي غرب وشرق المنصورة ومدينتي المنصورة وطلخا وتقسيمها إلى مناطق، ففي حي غرب تتمركز سيارات الشفط الكبيرة، تخدم مناطق المشاية ومديرية الأمن وشارع بورسعيد وشارع مستشفى الصدر.

وفي حي شرق تتمركز سيارات الشفط الكبيرة مياه الأمطار، لتخدم مناطق شارع سعد الشربيني وأسفل نفق القطار، وشارع الجوازات، وقناة السويس، والدراسات وأمام ديوان المحافظة وشارع الجيش، أما مركز المنصورة فتتمركز السيارات على الطريق السريع أمام منية سندوب وموقف طناح، وفي طلخا تتمركز السيارات لتخدم شارع البحر الأعظم وشارع النوادي وأسفل كوبري القطار، وشارع صلاح سالم، إضافة إلى سيارات شركة مياه الشرب التي تتمركز أمام فندق رمادا، وبشارع الجيش أمام مستشفى التأمين الصحي بسندوب، ومطلع كوبري الجامعة اتجاه طلخا، فضلا عن معدات التدخل السريع بإدارة المركبات بديوان عام المحافظة.