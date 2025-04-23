ضبط متهم بالنصب والاحتيال من خلال إدارة كيان تعليمي غير مرخص بالقاهرة

ضبط متهم بالنصب والاحتيال من خلال إدارة كيان تعليمي غير مرخص بالقاهرة

ضبط متهم بالنصب والاحتيال من خلال إدارة كيان تعليمي غير مرخص بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية، بعد ثبوت تورطه في إدارة كيان تعليمي غير مرخص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، حيث قام بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تقديم شهادات دراسية غير معتمدة، وإيهامهم بأنها تؤهلهم للعمل في الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف مقر الكيان وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من استمارات التسجيل المنسوبة للكيان، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية تروج لنشاطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال.

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