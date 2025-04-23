تفاصيل جديدة في وفاة صبحي عطري.. رحل منذ 3 أيام بألمانيا ولم يتعرف أحد على هويته

كتبت - هبة أمين:

كشف الإعلامي ربيع هنيدي عن مفاجأة تتعلق بتفاصيل وفاة المذيع السوري الشاب صبحي عطري، الذي تمّ إعلان خبر رحيله اليوم، وتأكيد أنَّ الوفاة حدثت منذ 3 أيام وأنه لم يتعرف أحد على هويته.

وكتب ربيع هنيدي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام قائلا: «وداعا لأخي الصغير الإعلامي صبحي عطري الذي رحل عن حياتنا رحمه الله، صاحب الروح الحلوة واللسان اللبق، لبى دعوتي له على مناسبة سحور يوم 18 رمضان الأخير في دبي، لكن قضاء الله وقدره لم يمهلاه أن يلبي أحلامه وأمانيه التي ياما أخبرني عنها على الصعيدين المهني والشخصي، وفخري به أنه ظل بار ومرضي لوالدته التي أتقدم لها ولإخوته بأحر التعازي على فقدانه».

وفاة صبحي عطري

وفيما يخص تفاصيل وفاة صبحي عطري، استطرد بقوله: «لكل من اتصل يستفسر محبة عن وفاة صبحي الذي رحل عن عمر يناهز 48 عامًا، بلغني أنه توفي في ألمانيا من قرابة 3 أيام بسكتة قلبية لكن لم نعلم برحيله إلا فجر اليوم».

ألم مفاجئ في البطن

وتابع بقوله: «كان في إجازة بألمانيا، ومقيما في منزل صديق له، وحدث أن سافر صديقه وبقى صبحي في المنزل بمفرده، وفي يوم شعر بآلام في بطنه وتوجه للصيدلية لشراء دواء وعند وصوله الصيدلية توفي ونقلوه للمستشفى وحينها لم يكن بحوزته هويته لذلك لم يتم التعرف على شخصيته».

واختتم ربيع هنيدي كلماته بقوله: «عند عودة صديق صبحي عطري ولم يجده أخذ يبحث عنه في الشرطة ليخبروه بالخبر المحزن، من جديد ادعوا لصبحي وأمواتنا أجمعين بالرحمة، هم السابقون ونحن اللاحقون».