وداعًا رجل السلام.. الكنيسة الكاثوليكية بأسوان تستقبل التعازي في بابا الفاتيكان

كتبت: شيماء طه



تستقبل الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، التعازي في وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي كان رمزًا للسلام والمحبة، وصوتًا للتسامح والتفاهم بين الأديان.

وأكد عاطف ذكي مسؤول علاقات عامة وإعلام الكنيسة الكاثوليكية بأسوان، لــ«الوطن»، أن القمص أنطونيوس ذكرى كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، يستقبل اليوم كافة القيادات وكافة الهيئات والمؤسسات الرسمية والدينية المختلفة والصادة المواطنين، وذلك في تعازي إنتقال قداسة البابا فرنسيس.

وأضاف أن البابا المنتقل فرنسيس، قد ولد عام 1936، ويعد البابا رقم 266، الذي قد بدأ خدمته للكنيسة في 13 مارس 2013، وهو أرجنتيني الجنسية، كما أنه أول بابا للكنيسة من أمريكا اللاتينية، والذي قد توفي في 21 إبريل 2025 الجاري عن عمر يناهز 88 عاما.

البابا سيظل محفورًا في وجدان الإنسانية

وأشار إلى أن بابا الفاتيكان ترك إرثًا إنسانيًا عظيما سيظل محفورًا في وجدان الإنسانية، إذ كرس حياته لخدمة قيم السلام والعدالة، وعمل لبناء جسور الحوار بين الشعوب بما جعله مثالًا يحتذى به في الإخلاص للقيم النبيلة.

ويعد البابا فرنسيس قيمة وقامة على مستوى العالم أجمع، وليس دولة الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية فقط، لما جسده من مواقف هادفة وبناءة لنشر مبادئ الخير والسلام والعطاء، وسيذكره التاريخ بمواقفه الفارقة لإعلاء روح التآخي والمحبة.

وأضاف «ذكي»، أن هذه المناسبة تعد فرصة عظيمة لتكريم مسيرة قداسته الزاخرة بالمحبة والرحمة، والتعبير عن مشاعر الوفاء والتقدير لشخصه ورسالة الكنيسة الكاثوليكية من أجل البشرية.