وفاة طالب في البحيرة بعد تعرضه لحالة إغماء

كتب: إحسان شعبان

تقدمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والقيادات التنفيذية بخالص العزاء لأسرة الطالب يوسف محمد عوض البستاوي، بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية بنين بدمنهور، الذي وافته المنية ظهر اليوم عقب تعرضه لحالة إغماء أثناء إحدى الحصص الدراسية بالمدرسة.

وتضمن بيان الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تقديم التعازي إلى أسرة الطفل، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

تفاصيل وفاة الطالب

ويشار إلى أن الطالب وافته المنية ظهر اليوم بأحد مستشفيات دمنهور، عقب تعرضه لحالة إغماء أثناء إحدى الحصص الدراسية أمام زملائه بالمدرسة، وجرى على الفور استدعاء سيارة إسعاف ونقله للمستشفى، إلا أنه لم تجدي محاولات إنعاش القلب.

وشهدت مدرسة عبد المنعم رياض الإعدادية بمدينة دمنهور، وفاة طالب بالصف الثاني الإعدادي داخل المدرسة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة دمنهور، يفيد بنقل تلميذ بالمرحلة الإعدادية فاقد الوعي لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة دمنهور وتوفي عقب وصوله إلى المستشفى.

وكشفت التقرير الطبي الصادر من المستشفى عن وصول يوسف محمد عوض البستاوى، الطالب بالصف الثاني الإعدادي، في حالة توقف تام لعضلة القلب دون أي علامات حيوية ظاهرة عليه، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.