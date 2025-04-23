«الأرصاد» تحذّر من تقلبات سريعة وحادة.. وتوقعات بسقوط أمطار غدا

تشهد البلاد تقلبات حادة وسريعة في حالة الطقس، وهي السمة المميزة لفصل الربيع الذي يعرف بالتقلبات المستمرة، وهو ما حذّرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كاشفة عن سقوط أمطار.

وتنخفض درجات الحرارة غدا بعد ارتفاعها بشكل كبير على مدار الساعات الماضية، حيث تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متمطعة.

أمطار على القاهرة

ومن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

القاهرة الكبرى: العظمى تسجل نحو 28 والصغرى تصل إلى 18 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظظمى تسجل 27 والصغرى تصل إلى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى تسجل 23 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 16 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى تصل إلى 22 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى تسجل 32 درجة مئوية والصغرى تصل إلى 18 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى تسجل 43 درجة، والصغرى تصل إلى 24 درجة مئوية.