توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض حرارة وأمطار على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، لتبدأ درجات الحرارة في التراجع على كافة الأنحاء، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 28 درجة مئوية.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

وحذرت «الأرصاد»، من سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، مع وجود فرصة ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد هبوب رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

درجات الحرارة الخميس 24 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 25 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 26 إبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 19 درجة مئوية.