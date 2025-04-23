بالأرقام.. «سيكو سيكو» يحقق رقما قياسيا في شباك تذاكر أفلام عيد الفطر 2025

كتبت : أميرة عزالدين

يواصل فيلم «سيكو سيكو»، بطولة كل من عصام عمر وطه دسوقي، تحقيق أرقام قياسية فى شباك تذاكر إيرادات موسم أفلام عيد الفطر 2025، بعدما تمكن من دخول نادي الـ100 مليون جنيه بعد أسبوعين من طرحه فى دور العرض.

تطور كبير في إيرادات «سيكو سيكو»

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، عن تحقيق فيلم سيكو سيكو أمس الثلاثاء إيرادات بلغت مليونًا و830 ألفًا و397 جنيهًا، بإجمالي 25 مليونًا و835 ألفًا و519 جنيهًا في الأسبوع الثالث بدور العرض السينمائية، بإجمالي 135 مليونا و764 ألفًا و265 جنيهًا، بعد 3 أسابيع من طرحه بالسينمات، ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.

أبطال فيلم «سيكو سيكو»

فيلم «سيكو سيكو» من بطولة عصام عمر، وطه دسوقي، وباسم سمرة، وديانا هشام، وعلي صبحي، وتارا عماد، إلي جانب الفنان خالد الصاوي كضيف شرف، والفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.