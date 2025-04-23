135 مليون جنيه إيرادات فيلم سيكو سيكو خلال 3 أسابيع عرض في السينما

135 مليون جنيه إيرادات فيلم سيكو سيكو خلال 3 أسابيع عرض في السينما

135 مليون جنيه إيرادات فيلم سيكو سيكو خلال 3 أسابيع عرض في السينما


كتبت - هبة أمين:

جاء إجمالي إيرادات فيلم سيكو سيكو، خلال 3 أسابيع عرض بالسينما بنحو 135 مليونًا و764 ألفًا و265 جنيهًا، ليتصدر قائمة الأفلام التي بدأ عرضها في موسم عيد الفطر، وذلك حسب تصريحات الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، وتأكيده أن الفيلم دخل نادى الأفلام المصرية التي تجاوزت إيراداتها 100 مليون جنيه.

إيرادات سيكو سيكو

فيلم سيكو سيكو يقود بطولته عصام عمر وطه دسوقي، تارا عماد، باسم سمرة، ديانا هشام، خالد الصاوي، محمود عزب، علي صبحي، أحمد عبدالحميد، سليمان عيد، وليد المغازي، أحمد عصام السيد، من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول شابين تربطهما صلة قرابة، ويرثا من عمهما الراحل مبلغًا ماليًا كبيرًا، ويكتشفان أن الإرث الذي تركه الراحل، عبارة عن مواد مخدرة، لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي.

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