«جنة على أرضنا».. الأشجار النادرة تزين معرض الزهور وعنب البحر وفاكهة الخبز الأبرز

كتبت - نرمين عزت

تشعر النباتات بقدوم الربيع، وتدب فيها الحياة، وتثمر بما لذ وطاب من الفواكه والنباتات، وتفوح رائحتها الطيبة التى يشمها كل من اقترب من معرض زهور الربيع، حيث يجتمع أصحاب المشاتل والمزارعون، ويستعرضون آلاف الأشجار والنباتات، التى يقبل على شرائها جمهور من مختلف الأعمار والفئات، الجميع يبحث عن شجرة فاكهة أو زينة تخلق روحاً مبهجة فى بيت أو حديقة.

«عنب البحر» أشهر النباتات النادرة فى معرض الزهور، بحسب حديث المهندسة الزراعية ياسمين على لـ«الوطن»، موضحة أنه ينمو فى التربة الساحلية، ونسبة السكر به أقل من العنب العادى، ولونه «موڤ» يختلف عن الثمرة المعروفة، ويمكن شراؤه والاهتمام به حتى يثمر ويستفيد صاحبه بمزاياه.



ومن قائمة الفواكه النادرة أيضاً «فاكهة الخبز»، وتتميز، وفقاً لـ«ياسمين»، بأن ثمرتها كبيرة وطعمها يشبه البطاطا والبطاطس فى الحجم، وتستخدم كبديل للعيش بعد طحنها، وغنية بفيتامين أ و3، وهى فواكه استوائية نادرة، وتوجد لأول مرة فى معرض زهور الربيع، وهناك أشجار استوائية أخرى مثل البُن العادى، ويصلح للزراعة فى مصر، و«ليمون مبرقش»، طويل وله خطوط خضراء على قشرته، و«ليمون كافيار» أسود وأبيض وأحمر، و«بوزافينجر» يشبه الأخطبوط وله أذرع كثيرة، ومن النباتات النادرة أيضاً «البوميليو، الشيكو حلوة بين الشوكيليت والبلح، الجوافة الحمراء والفرنسى الغنية بفيتامين سى».

تعطى «ياسمين» والعاملون معها نصائح للمشترى بخصوص الرعاية الكاملة للثمرة أو الشتلة المُباعة، لأن أغلب الأشجار النادرة تحتاج مناخاً استوائياً ولا تصلح كل النباتات للزراعة فى البلكونة أو الروف، وبخصوص نجاحها، تقول «ياسمين» إن الكثير من النباتات الاستوائية نجحت زراعتها بالفعل فى مصر، وكل الأشجار بشكل عام تحتاج وقتاً طويلاً حتى تثمر، خاصة الأشجار الاستوائية تستمر لسنوات طويلة، بينما أشجار الليمون تثمر فى وقت أقل.



وعن أسعار الأشجار فى معرض الزهور، قال المزارع شعبان إبراهيم إن الأمر مرتبط بقيمة الشجرة: «شجرة الشيكو تبدأ من 1000 جنيه، وهناك نباتات أخرى تباع بأسعار تتراوح بين 50 و100 جنيه، بينما تصل أسعار نباتات أخرى إلى 3000 جنيه، بالنسبة لعنب البحر الذى يعتبر النبات النادر الذى يباع لأول مرة فيصل سعره إلى 200 جنيه، والفاكهة الأغلى فى ركن الياسمين شجرة مانجو بـ3 آلاف جنيه، أما أغلى نبات فى المعرض فهى شجرة الزيتون العامورى، يصل سعرها إلى نصف مليون جنيه».