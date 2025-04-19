«القاهرة» تشارك في معرض الزهور بـ80 صنفا و10 آلاف نبتة متنوعة

«القاهرة» تشارك في معرض الزهور بـ80 صنفا و10 آلاف نبتة متنوعة

«القاهرة» تشارك في معرض الزهور بـ80 صنفا و10 آلاف نبتة متنوعة

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، افتتاح معرض زهور الربيع في دورته الـ92 بالمتحف الزراعي بالدقي، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعادل النجار محافظ الجيزة، وعبد الحكيم الواعر المدير الإقليمي لمنظمة الفاو، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، ومشاركة عدد كبير من العارضين.

معرض الزهور معرض الزهور معرض الزهور

وتشارك محافظة القاهرة للمرة الأولى في المعرض بجناح للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على مساحة 600 متر مربع يضم 80 صنفا و10 آلاف نبتة متنوعة، بينها نباتات ظل وشجيرات وأشجار زينة وزهور متنوعة.

معرض الزهور

دعم التنمية الزراعية

ويُعد معرض زهور الربيع أحد أعرق الفعاليات الزراعية في مصر والمنطقة، حيث أقيم لأول مرة عام 1934، ويُعبر عن اهتمام الدولة بتعزيز قطاع الزهور والنباتات والزينة، كما يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب بين العارضين والمهتمين، ويسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

ويشهد المعرض هذا العام تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المتخصصة التي تناقش أهمية التوسع في استخدام نباتات الزينة والزهور والتشجير في مختلف المناطق، ودورها في تحسين جودة البيئة والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية، كما تسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، سواء من حيث الإنتاج أو التسويق أو نقص الوعي المجتمعي، مع عرض حلول عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات والجهات المعنية.

تنوع أنواع المعروضات من نباتات وزهور

كما يمثل معرض زهور الربيع ملتقى عالميا يجمع كل محبي الزهور والنباتات على مستوى الوطن العربي والعالم، حيث تتنوع أنواع المعروضات بين نباتات وبذور، مع وجود جناح خاص لعشاق الصبار.

ويضم المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات والزهور الشائعة منها والنادرة، وأيضًا نباتات الزينة والمشاتل ومستلزمات الإنتاج الزراعي، إذ يشارك فيه كل منتجو الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.و

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