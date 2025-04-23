تفاصيل مد العمل بتأشيرة الترانزيت لعام إضافي

تفاصيل مد العمل بتأشيرة الترانزيت لعام إضافي

تفاصيل مد العمل بتأشيرة الترانزيت لعام إضافي

أعلن مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي العديد من القرارات الهامة من بينها الموافقة على قرار مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناا.

ونرصد في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمد العمل بتأشيرة الترانزيت بحسب بيان مجلس الوزراء اليوم.

التفاصيل الكاملة لمد العمل بتأشيرة الترانزيت

  • مد العمل بتأشيرة الترانزيت 96 ساعة مجاناً لمدة عام إضافي.
  • ينتهي مد العمر بتأشيرة الترانزين في نهاية شهر أبريل من عام 2026 بنفس الضوابط المعمول بها حاليًا.

الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية

  • هذه الموافقة لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة، بما يُسهم في استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق، وهو في إطار جهود وزارة السياحة والآثار.
  • ينعكس ذلك على معدلات الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية.
  • يعمل على تعزيز معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الليالي السياحية.

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