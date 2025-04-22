استطلاع: تراجع شعبية «ترامب» لأدنى مستوى بعد 100 يوم من تولي الحكم

استطلاع: تراجع شعبية «ترامب» لأدنى مستوى بعد 100 يوم من تولي الحكم

استطلاع: تراجع شعبية «ترامب» لأدنى مستوى بعد 100 يوم من تولي الحكم

أظهر استطلاع حديث أجرته «رويترز/ إبسوس» انخفاضاً فى شعبية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى أدنى مستوياتها منذ عودته إلى البيت الأبيض، ليعكس هذا التراجع تزايد قلق الأمريكيين حيال المساعى التى يبذلها «ترامب» لتوسيع نطاق سلطاته وذلك بعد مرور 100 يوم على تولى الحكم.

وأكد الاستطلاع، الذى استمر 6 أيام، أن 42% من المشاركين راضون عن أداء ترامب الرئاسى، ويمثل هذا انخفاضاً مقارنة بنسبة 43% فى استطلاع مماثل أجرته «رويترز/ إبسوس» قبل 3 أسابيع، ونسبة 47% التى سجلت فى الساعات التى تلت تنصيبه فى 20 يناير.

وأثارت تحركات «ترامب» فى بداية ولايته ردود فعل قوية من خصومه السياسيين، بعد توقيعه عشرات الأوامر التنفيذية التى تمنحه نفوذاً أوسع على الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، بما فى ذلك الجامعات ومكاتب المحاماة. وأكد 83% من المشاركين فى الاستطلاع، والبالغ عددهم 4 آلاف و306 أشخاص ضرورة امتثال الرئيس الأمريكى لأحكام المحاكم الاتحادية حتى لو كان غير راغب فى ذلك.

وأعرب 57% من عينة الاستطلاع، بمن فيهم ثلث الجمهوريين، عن رفضهم عبارة «من المقبول لرئيس الولايات المتحدة أن يحجب التمويل عن الجامعات إذا كان لا يتفق مع كيفية إدارة الجامعة».

وعبّر 66% من المشاركين عن اعتقادهم أنه لا ينبغى للرئيس أن يتولى إدارة المؤسسات الثقافية المرموقة، مثل المتاحف والمسارح الوطنية.

أظهر استطلاع «رويترز/ إبسوس» أن عدد الأمريكيين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن أداء ترامب يفوق عدد المؤيدين فى جميع هذه المجالات، وعلى صعيد الهجرة، أيد 45% من المشاركين أداء ترامب، بينما رفضه 46%.

وأكد 59% من المشاركين فى الاستطلاع، بمن فيهم ثلث الجمهوريين، أن الولايات المتحدة تفقد مصداقيتها على الساحة العالمية، فيما أبدى ثلاثة أرباع المشاركين رفضهم لفكرة ترشح الرئيس لولاية ثالثة.

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