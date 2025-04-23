توافد نجوم الفن والإعلام على عزاء زوج الإعلامية سناء منصور بمسجد الشرطة

توافد نجوم الفن والإعلام على عزاء زوج الإعلامية سناء منصور بمسجد الشرطة

توافد نجوم الفن والإعلام على عزاء زوج الإعلامية سناء منصور بمسجد الشرطة

كتبت: أميرة عزالدين

شهد مسجد الشرطة بالشيخ زايد توافدا كبيرا من نجوم الفن والإعلام، لتقديم واجب العزاء للإعلامية القديرة سناء منصور في وفاة زوجها الدكتور نبيل سالم.

بدء عزاء زوج الإعلامية سناء منصور

كان فى مقدمة الحضور الفنانة يسرا، الإعلامية هالة سرحان وريهام السهلي وشريف مدكور، والمخرجة إيناس الدغيدي، بالإضافة للكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، وآخرين.

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وفاة الدكتور محمد نبيل سالم

رحل عن عالمنا الدكتور محمد نبيل سالم زوج الاعلامية سناء منصور، الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض، تاركا خلفه حزنا كبيرا في قلوب المقربين ومحبي الإعلامية المعروفة، حيث يعد من أهم الرواد بمجال الرياضات البارالمبية، وشغل منصب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لأكثر من 20 عاما.

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