يسرا تتعاقد على فيلم جديد بعنوان «الست لما»

كتبت: أميرة عز الدين

تتعاون النجمة يسرا مع المنتجتين رنا وندى السبكي في فيلم كوميدي جديد بعنوان «الست لما»، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وسيتم البدء في تصويره قريبا.

تفاصيل تعاقد يسرا علي بطولة فيلم جديد

أكدت المنتجة ندا السبكي في بيان، أن الشركة تجري حاليا التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة إلى جانب يسرا، والاعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، حيث يجري الاتفاق مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في الفيلم الذى سيكون مفاجأة بالنسبة للنجمة يسرا.

آخر أعمال يسرا

يذكر أن يسرا قدمت آخر أعمالها في السينما فيلم شقو حيث شاركت فيه بظهور خاص، والعمل بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثي، وضيف الشرف أحمد فهمي، من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

وظهرت يسرا خلال شهر رمضان الماضي 2025، كضيفة شرف خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد ++ بطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة وإسعاد يونس، حسين فهمي، انجي المقدم، مريم الخشت، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، ألفت إمام، جيسيكا حسام الدين ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.