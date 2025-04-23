فتح المتاحف العسكرية مجانًا والموسيقات العسكرية تشارك في الميادين الرئيسية بمناسبة عيد تحرير سيناء

تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، التي توافق 25 أبريل من كل عام، وحرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته، تقرر فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية بمدن العلمين وبورسعيد والمتحف الحربي بالقلعة ومتحف الزعيم جمال عبد الناصر مجاناً لاستقبال الجماهير يوم الجمعة الموافق 25-4-2025.

كما تشارك الموسيقات العسكرية في احتفالات تحرير سيناء بفرق سيمفونية متميزة لتقديم عدد من العروض والمقطوعات لأشهر الأغاني والألحان الوطنية في الميادين الرئيسية إحياءاً لتلك الذكرى الوطنية المجيدة.