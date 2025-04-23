اقتران جديد للقمر مع الثريا.. ظاهرة فلكية تزين السماء خلال أيام

تشهد سماء مصر يوم 29 أبريل الجاري ظاهرة فلكية مميزة، وهي اقتران القمر بالحشد النجمي الشهير الذي يُعرف بالثريا أو الأخوات السبع، وذلك وفق ما أعلنه الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

ظاهرة اقتران القمر مع الثريا

وفقًا لموقع starwalk سيكون القمر والثريا مرئيين بعد غروب الشمس مباشرة باتجاه الغرب، قبل أن يغيبا عن السماء قرابة الساعة 9:10 مساءً، وخلال الظاهرة يمكن رؤية عدد من الأجرام السماوية البارزة مثل كوكب المشتري، نجم الدبران الذي يطلق عليه عين الثور، ونجم كابيلا الذي يطلق عليه العيوق، بالإضافة إلى مجموعة الجبار، ونجم الشعرى اليمانية، ما يجعل من هذا الحدث فرصة مثالية لعشاق الفلك.

ويمكن رؤية اقتران القمر مع الحشد النجمي بسهولة، فهو لا يحتاج إلى ارتداء نظارات مخصصة، بعكس الظواهر الفلكية الأخرى، ويظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

ما هو حشد الثريا؟

يُذكر أن حشد الثريا هو من أشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، ويقع على بُعد 440 سنة ضوئية من الأرض ويتكون من مئات النجوم، وهناك 7 منها تُرى بالعين المجردة السليمة، ما جعله يُلقب بـ الأخوات السبع.

ويعرف الحشد النجمي «Pleiades» أو عنقود الثريا منذ القدم، إذ رُصد لأول مرة، من خلال تلسكوب جاليليو جاليلي، العالم الإيطالي الذي اشتهر باكتشاف أكبر أقمار كوكب المشتري، ودعم نموذج مركزية الشمس للنظام الشمسي.