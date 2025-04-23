افتتاح البطولة العربية للرماية في نادي الصيد بمشاركة 19 دولة

كتب - ماهر هنداوي

نظم الاتحاد المصري للرماية، برئاسة اللواء حازم حسني، حفل افتتاح البطولة العربية للرماية، بمشاركة واسعة من وفود الدول المشاركة التي تضم 300 رامٍ ورامية يمثلون 19 دولة عربية، بحضور عدد من القيادات الرياضية والدولية والعربية، في مقدمتهم المهندس دعيج خلف العتيبي، رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية، والدكتور عبد الله غراب، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتور عبد اللطيف زغدي المدير الفني للبطولة، والدكتور هيثم الملاح وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية اللواء سيد مخيمر، والعميد إسلام علي، وإسلام غنيم.

بطولة الرماية نموذج حي للوحدة العربية في مجال الرياضة

أعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن سعادته باستضافة مصر لهذا الحدث العربي الكبير، واصفًا البطولة بأنها نموذج حي للوحدة العربية في مجال الرياضة، وتعكس روح التعاون والتقارب بين الشباب العربي.

وأشاد بالتعاون المثمر مع الاتحاد العربي للرماية برئاسة المهندس دعيج العتيبي، معتبرًا إياه «العمود الفقري» لتطوير اللعبة في الوطن العربي، كما ثمن الدور البارز الذي يلعبه الاتحاد العربي للرماية في دعم البطولات وتعزيز التعاون بين الاتحادات العربية.

وأضاف في كلمته خلال الافتتاح: «نحن فخورون باستضافة هذه البطولة، ونتطلع إلى تقديم نسخة متميزة تليق باسم مصر وتسهم في رفع مستوى التنافس وتبادل الخبرات بين الرماة العرب».

العتيبي: البطولة منصة للإعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

من جانبه، أكد رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية المهندس دعيج خلف العتيبي أن البطولة تمثل محطة مهمة في إعداد الرماة العرب للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه المحافل الرياضية في تعزيز أواصر الأخوة والتنافس الشريف بين أبناء الأمة العربية.

وقال العتيبي في كلمته: «يسعدني ويشرفني أن أكون اليوم في مصر، قلب العروبة النابض، لحضور هذا الحدث الرياضي العربي الكبير، هذه البطولة ليست مجرد مناسبة رياضية، بل رسالة وحدوية تؤكد أن الرياضة تجمع ولا تفرق».

وأعلن العتيبي تنظيم بطولة عربية أخرى للرماية في سبتمبر المقبل بمدينة طنجة المغربية، تحت إشراف الاتحاد المغربي للرماية.

غراب: نادي الصيد يعتز باستضافة البطولة العربية للرماية

وفي كلمته خلال الحفل، رحب الدكتور عبد الله غراب بالحضور في نادي الصيد المصري، معبرًا عن فخر النادي باستضافة هذا الحدث العربي الكبير، وموجهًا تحية تقدير للواء حازم حسني، على جهوده الكبيرة في دعم وتنظيم البطولة، وللمهندس دعيج العتيبي، على دوره الرائد في تطوير رياضة الرماية عربيًا، ومحمود الصبروط على دعمه الدائم للفعاليات الرياضية.

وتابع: «نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه الرياضة في توطيد العلاقات بين الشعوب، ونتمنى لجميع المشاركين التوفيق في منافسات قوية تعكس قيمة هذه البطولة ومكانة رياضة الرماية في وطننا العربي».

مشاركة واسعة في البطولة العربية للرماية

ويشارك في البطولة العربية للرماية رماة من 19 دولة عربية هي: مصر (البلد المضيف)، الكويت، قطر، السعودية، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، الإمارات، المغرب، السودان، لبنان، وموريتانيا.

وتستمر المنافسات حتى 1 مايو المقبل، إذ تُقام فعاليات البندقية والمسدس ضغط الهواء على ميادين المركز الأوليمبي بالمعادي، فيما تُجرى مسابقات الخرطوش على ميادين نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر.