العثور على 1.5 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل أشهر مطاعم كرداسة

العثور على 1.5 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل أشهر مطاعم كرداسة

العثور على 1.5 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل أشهر مطاعم كرداسة

كتبت: جيهان عبد العزيز

عثرت أجهزة الأمن في مديرية أمن الجيزة، على نحو 1.5 طن لحوم ودواجن فاسدة ومجهولة المصدر داخل أشهر مطاعم حي كرداسة، قبل طهيها وتقديما للزبائن، وجرى إعدام المضبوطات بواسطة الطب البيطري.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المقدم محمد سعودي رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، يفيد بأنّ قوة أمنية نسقت مع مباحث التموين وجرى مداهمة مخزن تابع لأشهر مطعم بمنطقة كرداسة، وضبط «ك م» (47 عاما) أمين المخزن.

وعثر داخل المخزن على ذبيحتين ضأن مذبوحة خارج السلخانة، و150 كيلو لحوم فاسدة، و250 كيلو لحوم غير مدونة البيانات، و460 كيلو دواجن متبلة دون بيانات، و320 كيلو لحوم مفرومة دون بيانات، وجرى التحفظ على المضبوطات بمعرفة الطب البيطري.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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