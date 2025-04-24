طقس اليوم الخميس.. انخفاض في الحرارة من 6 لـ7 درجات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس اليوم بأن يسود مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر، على أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1.5 متر: 2.25 متر، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1.5 : 2.25 متر.

أماكن سقوط الأمطار

على أن تكون فرص الأمطار ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى، وتكون فرص الأمطار خفيفة على الوجه البحري، وتكون فرص أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون نشطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والصحراء الغربية وجنوب الصعيد، وفق بيان حالة الطقس.

وتكون السحب مشمسة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد والصحراء الغربية وجنوب الصعيد، وغائمة جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس 24 أبريل، حيث إنّه حدث انخفاض كبير مقارنة بالأمس على أغلب الأنحاء كالتالي:

القاهرة الكبرى العظمى 28 والصغرى 18

الوجه البحري العظمى 28 والصغرى 17

السواحل الشمالية الغربية العظمى 22 والصغرى 14

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 23 والصغرى 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 32 والصغرى 22

شمال الصعيد والصحراء الغربية العظمى 32 والصغرى 18

جنوب الصعيد العظمى 43 والصغرى 24