حالة الطقس اليوم الخميس.. هل تصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى؟

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شهدته كل الأنحاء خلال الساعات القليلة الماضية، بعد موجة حارة استمرت لعدة أيام، ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على كل الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم الخميس.. هل تصل الأمطار إلى القاهرة؟

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الأمطار، إذ من المتوقع تساقط أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وفرص ضعيفة جدا لتساقط أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد وتؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة للبحر المتوسط، فيكون معتدلا، وارتفاع الأمواج فيه يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى غربية، ويكون البحر الأحمر معتدلا أيضا، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة الخميس 24 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 24 درجة مئوية.