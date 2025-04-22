في نقاط.. موعد وخطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025

في نقاط.. موعد وخطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025

في نقاط.. موعد وخطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025

تجري وزارة العمل خلال هذه الأيام إعداد الكشوفات بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025، تزامنا مع الاحتفال بمناسبة عيد العمال لهذا العام، والذي يوافق الخميس المقبل 1 مايو، وذلك عقب زيادة قيمة المنحة إلى 1500 جنيه لكل عامل، ضمن خطة الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة.


أماكن وطرق صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

ووفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة العمل، هناك عدة طرق لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025، والتي تتمثل في: «مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، فروع البنوك المتعاقدة مع وزارة العمل، المحافظ الإلكترونية للمستفيدين المسجلين في منظومة الشمول المالي».​

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

ووضعت وزارة العمل عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول علي منحة العمالة غير المنتظمة 2025، وهي:

- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا وألا يزيد على 60 عامًا.

- ألا يكون لدى العامل أي تأمينات اجتماعية أو دخل ثابت.

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يكون لديه سجلات تجارية أو سجل ضريبي.

- أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون العامل مسجلًا في مديرية القوى العاملة بمحافظته.

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