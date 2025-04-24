متحدث «الإسكان» يكشف حقيقة طرح شقق للإيجار التمليكي: غير صحيح

بين «إيجار يبدأ من 1000 جنيه وحتى 1500 جنيه، ومقدم يتراوح بين 50 و100 ألف جنيه حسب المساحة، وإيجار بـ2000 جنيه بزيادة كل عام 10%، وبعد 20 سنة تصبح الشقة ملك الشخص»، أحاديث كثيرة ترددت الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن شقق الإيجار التمليكي التي يُقال إنّها تابعة لوزارة الإسكان.

ما حقيقة طرح شقق للإيجار التمليكي؟

وتداول الكثير من المواطنين العديد من الأسئلة بشأن شقق الإيجار التمليكي سواء سعر الإيجار أو المقدم أو هل متاح التمليك أو كيف يمكن التقديم عليها؟ والأهم ما حقيقة شقق الإيجار التمليكي هل متوفر ذلك بالفعل أم لا؟ وهو ما أجاب عليه المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تصريحات لـ«الوطن».

دراسة إمكانية طرح شقق للإيجار

ذكر المتحدث باسم وزارة الإسكان أن كل ما يتم تداوله من معلومات عن شقق الإيجار التمليكي كما يطلق عليه، غير حقيقي مؤكدًا أنَّ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لم تعلن حتى الآن عما يسمى بالإيجار التمليكي، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية غير صحيح، موضحًا أنَّ الوزارة تعمل حاليًا على دراسة إمكانية الإيجار لتلبية احتياجات المواطن الذي لا يمكنه التمليك وسيتمّ الإعلان عنها وعن التفاصيل فور الانتهاء من ذلك.