كل ما تريد معرفته عن كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح شقق الإسكان الاجتماعي وكراسة الشروط سواء لمحدودي الدخل أو متوسطي الدخل، مشيرة إلى أن هذا الإعلان للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7، يضم أيضًا الإسكان الأخضر.

ونرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل وتفاصيل الإعلان لسكن لكل المصريين 7 إذ أنه سيكون على مرحلتين.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي متوسطي الدخل

الطرح الأول لمتوسطي الدخل عبارة عن 15 ألف وحدة سكنية.

يتم التخصيص بها بنظام أسبقية الحجز.

يبدأ التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي متوسطي الدخل بداية من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.

بعد الانتهاء من التقديم يتم فرز طلبات المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط.

ثم الإعلان عن فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط.

وبعد انتهاء فترة التظلمات وتحديد موقف كافة المتقدمين سيتم إتاحة فترة تصل إلى عشرة أيام سيتم خلالها دخول العميل المنطبق عليه الشروط على موقع إلكتروني - مخصص لهذا الشأن - لاختيار وحدة سكنية بعينها.

ويجب العلم بأن سيتم إرسال رسائل نصية للمتقدمين المنطبق عليهم الشروط وإخبارهم على الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة.

أولوية حجز الوحدات السكنية ستكون للعملاء من فئة متوسطي الدخل السابق تقدمهم بإعلانات الصندوق ولم يتمكنوا من سداد قسطين أو أكثر من الأقساط ربع السنوية وتم رفض طلباتهم في حينه، إذ أن سيتاح لهم فترة قبل باقي المتقدمين للدخول على الموقع الإلكتروني وحجز الوحدات السكنية.

تفاصيل 101 وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل

الطرح الثاني يحتوي على 101 ألف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن عدد من وحدات الإسكان الأخضر.

يبدأ التقديم من 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025.

بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي.

هذا الطرح سيكون للعملاء السابق تقدمهم بإعلان سكن لكل المصريين 5 فقط ممن هم خارج الأولوية أو غير منطبق عليهم الشروط (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن)، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز خلال المدة المحددة لذلك، بشرط انطباق محددات الإعلان الحالي على طلباتهم.

يتم فرز الطلبات وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، وبعد ذلك الإعلان عن فترة تلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، ثم تحديد الموقف النهائي لملفات المتقدمين وتحديد العملاء ممن سيتم التعامل على طلباتهم.

نظام شقق الإسكان الاجتماعي

-بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، و12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، ولمدة تصل إلى 20 عامًا.

مقدم جدية الحجز

مقدم جدية الحجز لمنخفضي الدخل 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي