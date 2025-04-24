القوات الجوية الأوكرانية: دمرنا 48 صاروخا و64 طائرة روسية في هجوم روسي

كتب: شريف سليمان

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، تدمير 48 صاروخا و64 طائرة روسية إثر هجوم روسي جوي واسع الليلة الماضية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

ومنذ بداية الحرب، كثفت روسيا من استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ في هجماتها على أوكرانيا. وفي ديسمبر 2024، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن إسقاط 56 طائرة مسيرة روسية خلال هجوم ليلي واسع.

إسقاط 45 مسيرة روسية

كما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 45 طائرة مسيرة روسية خلال 24 ساعة في ديسمبر 2024 أيضًا.

تُظهر هذه الهجمات تصعيدًا في استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ من قبل روسيا، مما يزيد من تعقيد الوضع العسكري في أوكرانيا.

في المقابل، تُظهر القوات الجوية الأوكرانية قدرة متزايدة على التصدي لهذه الهجمات، مما يعكس تحسنًا في قدراتها الدفاعية.​