عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية الشرطة الإسرائيلية

كتب: شريف سليمان

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، كما نفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية.

تصاعد التوتر في القدس

وتأتي الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى تزامنا مع تصاعد التوتر في مدينة القدس المحتلة، نتيجة التصعيد الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا قرارا بمنع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، ما أدى إلى تجدد الاقتحامات. ​

«الأوقااف الفلسطينية» تدين اقتحام «الأقصى»

من جهتها، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لحق المسلمين في أداء عباداتهم بحرية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات.​